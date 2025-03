Monitor FullHD spendendo poco? Questo è perfetto, con 87€ lo porti a casa

Individuare un monitor FullHD che costi meno di 100 euro è un’impresa ardua! Tuttavia, il monitor MSI PRO MP245V può davvero sorprenderti in termini di qualità e non dovrai spendere una fortuna. Il pannello da 23,8 pollici, con bordi quasi invisibili, ti regalerà immagini fantastiche, paragonabili a quelle dei display più costosi. È perfetto in tutto, per lavorare, studiare ed anche per goderti un po’ di svago.

Oggi, su Amazon, puoi trovare il monitor FullHD MSI PRO MP245V a soli 87 euro, invece dei 119 euro di partenza, ma lo sconto esclusivo del 27% ha le ore contate. Non fartelo scappare, ordinalo adesso e porterai a casa un bel monitor per il tuo PC senza svuotare il portafoglio.

Mega offerta su Amazon per il monitor FullHD MSI

Immagina di averlo già di fronte a te: un luminoso monitor da 23,8 pollici, con un pannello VA nitidissimo in FullHD (1920×1080 pixel). La sua velocità di aggiornamento arriva a 100Hz e il tempo di risposta è di appena 1ms, quindi è perfetto anche per giocare. I colori sono vivaci e ricchi di sfumature, coprendo il 95,9% dello spazio sRGB, ed anche i contrasti sono ben riprodotti, ma senza risultare troppo marcati.

Con l’applicazione MSI Display Kit, puoi calibrare ogni parametro del tuo monitor. Ricorda poi che questo modello ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort: questo significa che ha un filtro per la luce blu, elimina lo sfarfallio e riduce i riflessi, garantendo il massimo comfort per i tuoi occhi anche dopo un utilizzo prolungato. Non mancano gli ingressi HDMI e D-Sub, inoltre puoi fissarlo alla parete grazie al supporto VESA, quindi è super versatile.

Fai la scelta giusta ed aggiungi subito al carrello questo imperdibile monitor FullHD ad un prezzo tra i più bassi del mercato e ricorda che la consegna a casa è totalmente gratuita, oltre che veloce.