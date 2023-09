Monitor FullHD Acer 27'' a soli 89€ su eBay: la BOMBA del giorno

Vuoi acquistare un monitor di alta qualità ad un prezzo stracciato? La tua ricerca può fermarsi qui: il monitor Acer R272YMIX da 27 pollici è senza dubbio il più consigliato in una fascia di prezzo al di sotto dei 100 euro, non solo per l’ampiezza di questo pannello FullHD ma anche per la straordinaria qualità delle immagini.

Acer R272YMIX è ora disponibile su eBay a soli 89 euro, applicando il codice coupon “SETTEMBRE2023” in fase di pagamento: un’occasione unica per mettere le mani su questo concentrato di tecnologia senza svuotare il portafoglio.

Minimo storico per il monitor Acer R272YMIX

Questo imperdibile monitor Acer offre una vasta area di visualizzazione, pari a 27 pollici, garantendo una fruizione coinvolgente. La risoluzione FullHD (1920×1080 pixel) ed il formato in 16:9 permettono di goderti immagini luminose e nitide con colori vividi e dettagli impeccabili. Che tu stia lavorando, guardando un film o giocando, questo monitor sarà sempre perfetto.

Con una frequenza di aggiornamento da 75 Hz e la tecnologia IPS LED, il monitor Acer R272YMIX assicura elevate performance ed un’estrema fluidità video. Ma c’è di più: grazie ad un tempo di risposta di soli 1 ms, questo schermo è ideale per i videogiocatori: potrai immergerti completamente nel mondo del gaming e stare sempre sul pezzo, senza il minimo ritardo nelle azioni più concitate.

Acer R272YMIX offre poi diverse opzioni di connettività, come gli ingressi video VGA e HDMI che ti permettono di collegare facilmente il monitor ad una vasta gamma di dispositivi fra cui computer, laptop, console di gioco ed altro ancora. Insomma, non manca davvero nulla e sarebbe un vero peccato non approfittarne in tempo, considerando l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Porta a casa oggi stesso l’Acer R272YMIX FullHD da 27 pollici al prezzo più basso di sempre: questa è un’offerta limitata, bastano solo 89 euro e riceverai questo sorprendente monitor con spedizione gratuita e velocissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.