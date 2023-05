Monitor Full HD in offerta a 99€: un'occasione IMPERDIBILE su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor Full HD ad un ottimo prezzo, in questo momento, su Amazon c’è un’offerta davvero imperdibile. Grazie allo sconto in corso, infatti, è possibile acquistare il monitor AOC 24B2XH al prezzo scontato di 99 euro. La promozione riguarda un monitor dotato di un pannello da 24 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. A questo prezzo, si tratta di un vero e proprio affare che consente di acquistare un monitor adatto a tutti i contesti di utilizzo, anche per il gaming “base”. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Monitor Full HD di AOC in offerta a 99 euro su Amazon

Il monitor AOC in offerta è dotato di un pannello da 24 pollici con tecnologia IPS e risoluzione Full HD. Il pannello, inoltre, è dotato di un refresh rate di 75 Hz. Si tratta di una combinazione ideale per l’utilizzo quotidiano e per tutti gli utenti alla ricerca di un buon monitor da ufficio oppure per lo studio o il lavoro da casa. Da notare, inoltre, che il monitor AOC proposto in sconto da Amazon è dotato di supporto VESA e presenta un design con tre cornici borderless.

