Monitor da gaming Samsung in offerta a 139€ su Amazon: è un AFFARE

Chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming dall’ottimo rapporto qualità/prezzo può puntare a occhi chiusi sul Samsung Odyssey G3. Il monitor in questione, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 139 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per la versione da 24 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate di 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Per accedere all’offerta dedicata al monitor Samsung, venduto e spedito da Amazon, basta seguire il link riportato qui di sotto.

Samsung Odyssey G3: è il monitor da gaming da prendere oggi

Il monitor Samsung in offerta oggi ha tutte le carte in regola per essere considerando come il miglior monitor da gaming per rapporto qualità/prezzo sul mercato. Tra le specifiche di Odyssey G3 troviamo:

un pannello VA da 24 pollici

risoluzione Full HD

refresh rate massimo di 144 Hz

supporto FreeSync Premium

tempo di risposta di 1 ms

possibilità di orientamento verticale

una porta HDMI, una Display Port e un’uscita audio

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Odyssey G3 al prezzo scontato di 139 euro. Si tratta della promozione giusta per poter acquistare un nuovo monitor da gaming di ottima qualità ma con un prezzo contenuto. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il monitor è venduto da Amazon ed è ora proposto al nuovo minimo storico.