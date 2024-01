Monitor da gaming portatile in super offerta: grazie al coupon diventa un must-buy

Il monitor portatile Uperfect offre un’esperienza visiva coinvolgente e vivida con una grafica straordinaria e una riproduzione dei colori eccezionale. Con uno sconto generoso, anche grazie al coupon dal valore di 50€, ora puoi goderti questa esperienza di gioco ad un prezzo conveniente di soli 195,88€.

Con una risoluzione di 1920 x 1080 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, questo monitor porta movimenti e dettagli nitidi sullo schermo, garantendo un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. La tecnologia FreeSync e HDR integrata migliora ulteriormente la qualità dell’immagine, garantendo una grafica nitida e realistica.

Il monitor offre una connessione versatile con porte Type-C e Mini HDMI, semplificando la connessione con laptop, PC, telefoni, console di gioco e molto altro ancora. È perfetto per estendere lo schermo durante viaggi d’affari, vacanze o semplicemente per il divertimento a casa.

La configurazione aggiornata include altoparlanti stereo integrati che offrono un suono coinvolgente a 360 gradi con bassi profondi e precisi. Inoltre, la retroilluminazione senza sfarfallio e il filtro luce blu riducono al minimo l’affaticamento degli occhi, consentendoti di goderti lunghe sessioni di gioco senza stancarti.

Questo monitor portatile è progettato per essere facilmente trasportabile, grazie alla resistente custodia protettiva in pelle PU inclusa. Con la possibilità di montarlo su un braccio o supporto compatibile con il sistema VESA, è anche estremamente versatile in termini di posizionamento e montaggio.

Questo monitor portatile della Uperfect offre un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente a un prezzo conveniente, grazie al coupon sconto di 50€. Con una risoluzione nitida, una frequenza di aggiornamento elevata e una connettività versatile, è il compagno perfetto per i giocatori che desiderano portare la loro esperienza di gioco ovunque vadano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.