Monitor da gaming Philips: tanta qualità, ad un prezzo ridicolo

Questo monitor da gaming Philips è un prodotto incredibile che si distingue per la sua velocità di aggiornamento di 165Hz e la risposta rapida di 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido. Grazie a queste caratteristiche, i giocatori possono godere di immagini incredibilmente fluide e nitide, che migliorano l’esperienza di gioco in modo significativo. Attualmente in mega sconto del 41% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo ad un prezzo ridicolo di soli 159,90 euro.

Monitor da gaming Philips: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Il monitor da gaming Philips supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium, che garantisce un gioco fluido, senza distorsioni e scatti. La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor, garantendo un’esperienza di gioco ancora più reattiva e senza problemi. Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale e il formato 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi.

Questo monitor da gaming Philips è dotato di molte altre funzionalità che migliorano l’esperienza di gioco, come la modalità LowBlue e Flicker-free, che aiutano a proteggere gli occhi dai danni causati dall’uso prolungato del monitor. Il dispositivo è anche regolabile in inclinazione da -5 a 20 gradi, il che significa che è possibile regolare l’angolo di visione in base alle proprie esigenze. La connettività è garantita da due ingressi HDMI 2.0 e un ingresso DisplayPort 1.2, oltre a un’uscita audio e degli speaker integrati.

In sintesi, questo monitor da gaming Philips è un prodotto di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza di gioco. Con il suo prezzo in super sconto del 41% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistare questo prodotto di qualità e migliorare la propria esperienza di gioco. Non perdere altro tempo e cogli questa occasione di acquistarlo ad un prezzo stracciato di soli 159,90 euro, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

