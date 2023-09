Monitor da gaming Philips 27" ad un SUPER PREZZO su Amazon

Il monitor da gaming Philips 272E2FA da 27 pollici è ora disponibile su Amazon a un super prezzo di soli 167,99 euro. Una grande occasione per rinnovare la tua postazione di gioco senza spendere troppo.

Monitor da gaming Philips in offerta: le caratteristiche

Philips è da sempre sinonimo di qualità e innovazione, e il monitor 272E2FA non fa eccezione. Con una dimensione da 27 pollici, questo monitor offre un’esperienza di gioco straordinaria con una risoluzione Full HD (1920 x 1080). Immagina di immergerti in mondi virtuali con dettagli nitidi e colori vividi. Che tu stia combattendo in giochi frenetici o esplorando mondi fantasy, questo monitor farà la differenza.

Con un refresh rate di 75 Hz e un tempo di risposta di 4 ms, il monitor Philips 272E2FA offre una reattività impressionante. I movimenti saranno fluidi e senza sfarfallamenti, il che è essenziale per i giochi competitivi. Niente più fastidi ritardi o artefatti visivi che rovinano la tua esperienza di gioco.

Questo monitor è dotato della tecnologia Adaptive Sync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con la potenza della tua scheda grafica. Il risultato? Un’esperienza di gioco senza screen tearing o stuttering. Immagini fluide e reattive in ogni momento.

Il monitor Philips 272E2FA offre una gamma completa di opzioni di connettività, tra cui VGA, HDMI e DisplayPort. Questo significa che puoi collegare facilmente il tuo PC, la tua console di gioco o qualsiasi altro dispositivo compatibile. Non dovrai più preoccuparti di adattatori o cavi speciali.

Questo monitor non solo offre prestazioni di gioco di alta qualità, ma ha anche un design elegante e funzionale. Il pannello nero si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente e l’ampio schermo da 27 pollici ti offre un’ampia area di visualizzazione.

Ma la vera sorpresa è il prezzo. Il monitor da gaming Philips 272E2FA è ora disponibile su Amazon a soli 167,99 euro. Non troverai facilmente un affare così conveniente per un monitor di questa qualità. È l’opportunità perfetta per migliorare la tua esperienza di gioco senza svuotare il portafoglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.