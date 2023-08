Monitor da Gaming MSI: prezzo SUPER scontato su Amazon

Se sei un appassionato di gaming e stai cercando un’esperienza visiva eccezionale, non perdere l’opportunità di acquistare il monitor da gaming MSI da 27″ con uno sconto imperdibile del 21% su Amazon. Questo monitor offre una serie di caratteristiche innovative che rivoluzioneranno il tuo modo di giocare. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 179,00 euro.

monitor da gaming MSI: un’occasione da prendere al volo

Uno dei punti di forza di questo monitor da gaming MSI è la sua qualità dell’immagine IPS. Grazie al pannello IPS, potrai godere di colori intensi e realistici, con ampi angoli di visione di 178°. Inoltre, il design “senza cornice” offre un’esperienza di gioco senza interruzioni, perfetta soprattutto se stai utilizzando più schermi.

Il monitor da gaming MSI da 27″ ha una risoluzione FHD (1920 x 1080) e un refresh rate di 170 Hz con supporto per AMD FreeSync Premium. Questo ti garantisce una visione fluida e dettagliata dei movimenti e del target, essenziali per le sessioni di gioco competitive. Con un tempo di risposta di soli 1 ms, sarai pronto per affrontare gli eventi di esports più intensi senza alcun ritardo visibile.

La ampia gamma di colori supportata dal monitor da gaming MSI G2712 (fino a 16,7 milioni di colori al 101,91% sRGB) garantisce una precisione cromatica eccezionale. Inoltre, grazie alle tecnologie less-blue light e anti-flicker, i monitor MSI riducono l’affaticamento degli occhi, consentendoti di giocare per lunghe sessioni senza problemi.

Non solo l’immagine è eccezionale, ma il monitor da gaming MSI offre anche caratteristiche avanzate come il contrasto dinamico e la funzione MSI Night Vision. Il contrasto nativo migliorato di 1100:1 e il contrasto dinamico di 100M:1 assicurano una visione nitida e dettagli profondi. La modalità Night Vision ottimizza l’esperienza di gioco in ambienti bui, rendendo visibili anche i dettagli più sfumati.

La connettività non è un problema grazie alle opzioni di interfaccia che includono porte DisplayPort 1.2a e HDMI 1.4b CEC. Questo significa che il monitor da gaming MSI è compatibile con PC, Mac, console e laptop, offrendo una flessibilità totale nelle tue scelte di gioco.

Inoltre, il monitor è dotato di un comodo navigatore a joystick a 5 vie e di un supporto regolabile in inclinazione sul retro, per consentirti di trovare la posizione perfetta per te.

In sintesi, il monitor da gaming MSI da 27″ è una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di gioco straordinaria. Con il suo pannello IPS, alta risoluzione, refresh rate elevato, ampiezza di colori e funzioni avanzate, rappresenta un investimento che trasformerà le tue sessioni di gioco. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistarlo oggi con uno sconto del 21% su Amazon e goditi il mondo dei giochi come mai prima d’ora, al prezzo speciale di soli 179,00 euro. Non perdere altro tempo, questa promozione può finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.