Monitor da gaming LG UltraGear in SUPER SCONTO su Amazon (-40%)

La settimana del Black Friday, che terminerà il prossimo 28 di novembre, è l’occasione giusta per acquistare un nuovo monitor da gaming e le offerte dedicate alla gamma di monitor LG UltraGear sono da cogliere al volo grazie ad uno sconto fino al 40%.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il monitor LG UltraGear al prezzo scontato di 159 euro per la versione da 24 pollici oppure al prezzo scontato di 179 euro per la versione da 27 pollici. Nel primo caso c’è uno sconto del 36% mentre nel secondo si arriva al 40%. Per entrambi i monitor c’è la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

La gamma di monitor LG UltraGear è la scelta giusta per i videogiocatori alla ricerca di un monitor da gaming a meno di 200 euro. Disponibili nei tagli da 24 pollici e 27 pollici, questi monitor possono contare su di un pannello IPS con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz con supporto FreeSync Premium. Il refresh rate è La dotazione di porte prevede la presenza di soluzioni HDMI 2.0 e Display Port 1.4. C’è anche un’uscita audio a cui collegare un sistema di casse o le cuffie per le proprie sessioni di gaming.

Con la nuova offerta Amazon scegliere uno dei monitor LG UltraGear conviene ancora di più. A disposizione degli utenti, infatti, c’è la possibilità di acquistare il modello da 24 pollici al prezzo scontato di 159 euro invece di 249 euro oppure c’è l’offerta dedicata al modello da 27 pollici proposto a 179 euro invece di 299 euro. Entrambi i monitor sono acquistabili in 5 rate mensili su Amazon.

