Monitor da gaming LG UltraGear in offerta a 149€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming da comprare a prezzo ridotto, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il monitor LG UltraGear 24GN65R è disponibile al prezzo scontato di 149,99 euro, toccando il nuovo minimo storico sullo store. Si tratta di un monitor da 24 pollici, con risoluzione Full HD, tempo di risposta di 1 ms e refresh rate di 144 Hz. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Monitor da gaming LG: la nuova offerta Amazon è da cogliere al volo

Il monitor LG UltraGear 24GN65R ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo e in particolare in gaming. Tra le specifiche troviamo un pannello da 24 pollici con tecnologia IPS e risoluzione Full HD.

Il pannello è dotato di refresh rate di 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Tra le specifiche tecniche troviamo un’uscita audio oltre che più uscite video con interfaccia HDMI 2.0 e Display Port 1.4. Il monitor include il supporto VESA ed è anche orientabile in verticale.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor LG 24GN65R al prezzo scontato di 149,99 euro. Si tratta del minimo storico per quest’ottimo monitor che, a questo prezzo, è il modello da comprare per poter contare su un pannello di alta qualità e ideale per il gaming. Da segnalare che c’è anche una versione da 27 pollici che viene proposta al prezzo scontato di 199 euro.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

