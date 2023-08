Monitor da gaming LG UltraGear al MINIMO STORICO su Amazon: è IMPERDIBILE

Il monitor LG UltraGear 24GN65R, grazie a questa nuova offerta Amazon, diventa il monitor da gaming da comprare. Attualmente, infatti, il monitor è disponibile al prezzo minimo storico, confermandosi un best buy. Con l’offerta in corso, il modello è disponibile al prezzo scontato di 129 euro, con un ulteriore ribasso di 20 euro rispetto al prezzo precedente, già scontato. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Monitor LG UltraGear al minimo storico su Amazon è un best buy

Il monitor LG UltraGear 24GN65R è un ottimo monitor da gaming: è dotato di un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz. Tra le specifiche troviamo il supporto ad AMD FreeSync Premium e un tempo di risposta di appena 1 ms.

Da notare, inoltre, che il monitor di LG è dotato di una dotazione di porte completa, con HDMI 2.0 e Display Port 1.4. C’è anche uno stand regolabile con possibilità di orientare il pannello anche in verticale.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor LG UltraGear 24GN65R al prezzo scontato di 129 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un monitor di alta qualità e con una spesa ridotta. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Per chi vuole un pannello più grande, la gamma LG UltraGear propone anche una variante da 27 pollici che riprende tutti i punti di forza del modello da 24 pollici ma proponendo una diagonale più grande. Anche questa versione del monitor è disponibile tramite il link qui di sotto.

