Monitor da gaming LG in offerta su Amazon: a questo prezzo è un must buy

L’LG 32GN63T UltraGear Gaming Monitor 32″ è un monitor di alta qualità perfetto per i giocatori. Ha una risoluzione QuadHD di 2560×1440, tempi di risposta di 1ms (MBR), una frequenza di aggiornamento di 165Hz e compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium. Questo lo rende ideale per giocare ai giochi più recenti senza sfarfallii o tearing.

Normalmente proposto ad oltre 300€, oggi questo formidabile monitor da gaming può essere tuo a solamente 279€. La disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani. Inoltre, come sempre ti ricordiamo che puoi scegliere il pagamento attraverso finanziamento con Cofidis, dividendo l’importo in più rate e rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

L’LG 32GN63T ha anche una serie di altre caratteristiche che lo rendono ideale per i giocatori, tra cui:

HDR 10 per un’immagine più realistica

per un’immagine più realistica Flicker Safe per ridurre l’affaticamento degli occhi

Anti Glare per ridurre i riflessi

Black Stabilizer per migliorare la visibilità nelle scene buie

Dynamic Action Sync (DAS) per ridurre il ritardo di input

per ridurre il ritardo di input Crosshair per visualizzare un mirino sullo schermo e garantirti la migliore precisione

L’LG 32GN63T è anche un monitor versatile che può essere utilizzato per scopi diversi, come la produttività, la visione di film e la navigazione sul web.

Sotto il profilo della produttività, segnaliamo le numerose funzionalità avanzate tra cui

Schermo Multitasking per visualizzare più finestre contemporaneamente

Screen Split per dividere lo schermo in due o quattro parti

per dividere lo schermo in due o quattro parti Reader Mode per ridurre la luce blu e migliorare la leggibilità del testo

Insomma, come avrai ormai capito l’LG 32GN63T è un monitor di alta qualità con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per tutti questi motivi, noi ne consigliamo fortemente l’acquisto. È in offerta su Amazon a 279€, con un imperdibile sconto del 13%. Non perdere l’occasione!

