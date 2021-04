Oggi Amazon propone uno sconto decisamente consistente su un monitor da gioco di per sé già economico, ma dalle caratteristiche molto interessanti. Parliamo dell’LG UltraGear 24GN53A, uno schermo indirizzato prevalentemente ai giocatori competitivi la cui priorità sono le prestazioni, ma che ben si adatta alle funzioni di ufficio.

LG UltraGear 24GN53A: caratteristiche tecniche

Il pannello di questo monitor è di 24 pollici e la sua risoluzione è Full HD (1920x1080p). Il monitor possiede un refresh rate di 144Hz ed un tempo di risposta GtG di solo 1 millisecondo. Si tratta di caratteristiche indispensabili per chi vuole iniziare ad affacciarsi al mondo degli e-sport o al gaming competitivo. Ad accompagnare la velocità del pannello ci pensa poi il FreeSync di AMD, che elimina quasi completamente i problemi di tearing e stuttering relativi all’assenza della sincronizzazione verticale dei frame.

Non mancano inoltre funzioni dedicate al mondo dei videogiochi come il Black Stabilizer che calibra il contrasto per ottenere immagini chiare e nitide anche nelle zone più scure. Presente anche il Crosshair che fornisce un mirino fisso al centro dello schermo per gli appassionati di fps.

Dal punto di vista della connettività troviamo l’essenziale: due porte HDMI, una DisplayPort ed il classico jack da 3,5mm per le cuffie. Si tratta di un prodotto entry level, ma pensato specificamente per i videogiocatori; un ottimo punto di partenza per chi durante le fasi di gioco cerca prima di tutto le prestazioni.

Ad un prezzo di 169,99 euro su Amazon è una promozione che non si può rifiutare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

