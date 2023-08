Monitor da gaming KTC H27T22 in offerta su Amazon: 2K, 165Hz è un ottimo prezzo

Se siete appassionati di giochi e cercate un monitor che possa offrirvi un’esperienza di gioco senza compromessi, il KTC Gaming Monitor H27T22 potrebbe essere la scelta giusta. Con le sue specifiche tecniche avanzate e funzionalità di gioco all’avanguardia, si posiziona come un dispositivo di alta qualità nel mercato gaming.

Il KTC H27T22 è dotato di un pannello IPS da 27 pollici con una risoluzione 2K QHD di 2560 x 1440. Questa risoluzione elevata assicura immagini nitide e dettagliate. Il pannello a 8 bit copre il 99% e il 131% dello spazio colore sRGB, visualizzando 16,7 milioni di colori. Questa ampia gamma cromatica promette immagini realistiche e coinvolgenti, rendendo i giochi più vividi e immersivi.

Grazie al pannello AUO8.2 Fast IPS, il monitor offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta GTG di 1 ms. Ciò significa che la sfocatura del movimento viene efficacemente ridotta e l’azione appare più fluida. Inoltre, la compatibilità con FreeSync e G-Sync elimina problemi come lo screen tearing e lo stuttering, garantendo un’esperienza di gioco ottimale.

L’attenzione di KTC al comfort degli occhi è evidente grazie alla Modalità Eye Saver. Questa funzione riduce al minimo la luce blu, mantenendo gli occhi rilassati durante le lunghe sessioni di gioco. Inoltre, la tecnologia antiriflesso e flicker-free aiuta a eliminare le distrazioni e l’affaticamento degli occhi.

Con il suo supporto ergonomico a sgancio rapido, che consente rotazione, inclinazione e regolazione dell’altezza, il monitor può essere posizionato nella posizione ottimale per ciascun utente. La compatibilità con lo standard VESA aumenta ulteriormente le opzioni di montaggio. In termini di connettività, il monitor offre opzioni come HDMI2.0, DP1.2 e USB 2.0, consentendo di connettersi a vari dispositivi come Xbox, laptop, PC e PS5.

Il KTC H27T22 non si limita solo a fornire una grande qualità dell’immagine e prestazioni fluide; offre anche funzionalità di gioco avanzate. Con modalità preimpostate per migliorare l’esperienza di gioco FPS, RTS e RAC e funzioni come Timer e Sniper Sight, permette ai giocatori di ottimizzare la propria esperienza di gioco.

A un prezzo di 299,99€ (IVA inclusa) e con un coupon sconto disponibile di 50€, il KTC H27T22 rappresenta un ottimo investimento per chi cerca un monitor gaming di alta qualità. Con la sua combinazione di alta risoluzione, prestazioni fluide, comfort per gli occhi e funzionalità di gioco extra, è destinato a diventare un preferito tra gli appassionati di gaming.