Monitor da gaming in offerta su Amazon: risparmia 100€ sull'Asus TUG Gaming VG249Q

L’Asus TUF Gaming VG249Q è un monitor da gioco da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) progettato per i giocatori professionisti e per offrire un gameplay veloce. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 37%, al prezzo di 169,00€ (prezzo consigliato: 269,00€). Questo monitor offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che consente una visualizzazione fluida delle immagini e un’esperienza di gioco più reattiva.

La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) con un tempo di risposta di 1 ms MPRT riduce ulteriormente l’effetto ghosting e il motion blur, garantendo immagini nitide anche durante i movimenti rapidi. La tecnologia FreeSync è presente per eliminare lo strappo dello schermo e i frame rate irregolari, migliorando la fluidità dell’immagine durante il gioco. Questo monitor offre inoltre il supporto per Adaptive-Sync con schede grafiche NVIDIA GeForce e FreeSync con schede grafiche AMD Radeon, rendendolo compatibile con una vasta gamma di configurazioni grafiche. Il monitor ASUS TUF Gaming VG249Q è dotato di un supporto ergonomico che consente ampie regolazioni di rotazione, inclinazione, perno e altezza. Questo ti consente di personalizzare la posizione del monitor per una visualizzazione ottimale e un comfort duraturo durante le sessioni di gioco.

La funzione Shadow Boost migliora i dettagli delle immagini nelle aree scure, illuminando le scene senza sovraesporre le aree chiare. Questo ti permette di vedere chiaramente anche in ambienti con condizioni di illuminazione difficili. Insomma, come avrai ormai già capito, l’ASUS TUF Gaming VG249Q è un monitor da gioco di qualità, con un’ampia gamma di funzionalità progettate per i giocatori. La sua frequenza di aggiornamento elevata, il tempo di risposta rapido, la tecnologia FreeSync e il supporto ergonomico lo rendono una scelta eccellente per coloro che cercano un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Non farti scappare l’offerta di Amazon e acquistalo ad un prezzo competitivo.

