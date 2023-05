Monitor da gaming di Samsung in offerta su Amazon: risparmi 100€

Il monitor Samsung S36C è la scelta perfetta per chi cerca un’esperienza immersiva nel lavoro o nel gioco. Con il suo schermo curvo da 1800R, ti avvolge completamente, permettendoti di concentrarti al massimo sui tuoi contenuti. Inoltre, la curvatura riduce l’affaticamento degli occhi, rendendo l’elaborazione dei tuoi compiti o delle tue sessioni di gioco estremamente confortevole anche per utilizzi prolungati.

Normalmente questo avanzato display di Samsung viene proposto a 209€, ma oggi può essere tuo a soli 109€. Esatto, risparmierai esattamente 100€. Davvero niente male! La spedizione, con Prime, è gratuita e se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani.

Grazie alla tecnologia AMD FreeSync, il monitor assicura un’esperienza di intrattenimento fluida e senza interruzioni. La sincronizzazione tra il monitor e la scheda grafica riduce al minimo i problemi di tearing delle immagini, garantendo una visione impeccabile dei film e sessioni di gioco senza distorsioni visive. La frequenza di aggiornamento di 75 Hz offre immagini ultra-fluide e nitide. Ogni scena dinamica viene riprodotta in modo impeccabile, senza effetti di lag o ghosting.

Sia che tu stia guardando film, video o giocando, vivrai un’esperienza visiva coinvolgente. Il monitor S36C è dotato della modalità Eco Saving Plus, che lo rende altamente efficiente dal punto di vista energetico. Questa modalità speciale consente di risparmiare fino al 10% in più di energia, riducendo così l’impatto ambientale. Per quanto riguarda le connessioni, il monitor S36C offre la massima flessibilità. È dotato di porte HDMI e D-sub, che ti permettono di collegare facilmente più dispositivi al monitor, rendendo la tua postazione di lavoro o di gioco ancora più pratica e versatile. Scegli il monitor Samsung S36C per vivere un’esperienza visiva coinvolgente, con una curvatura accattivante, un’efficienza energetica eccezionale e una connettività senza limiti. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando 100€!

