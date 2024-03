Monitor da 27" della Philips in SUPER OFFERTA: il prezzo crolla a soli 109€

L’offerta su Amazon per il Philips Monitors 273V7Qdab è un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un monitor di qualità superiore senza svuotare il portafoglio. Con un taglio di prezzo del 27%, questo monitor è disponibile a soli 109,00€, rispetto al prezzo consigliato di 149,90€.

Questo monitor da 27 pollici offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080) su un pannello IPS che garantisce angoli di visione ampi e colori vividi, rendendolo perfetto per qualsiasi uso, dalla navigazione web alla visualizzazione di contenuti multimediali e al gaming. La caratteristica 3 Side Frameless del design minimizza le distrazioni, fornendo una superficie di visione ampia e favorendo configurazioni multi-display, per un’esperienza visiva ancora più immersiva e senza interruzioni.

Le tecnologie Low Blue Mode e Flicker-Free sono integrate per garantire un minor affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato. Il Low Blue Mode riduce l’emissione di luce blu, che è stata collegata a disturbi del sonno e affaticamento degli occhi, mentre la tecnologia Flicker-Free regola la luminosità per eliminare lo sfarfallio dello schermo, assicurando una visione più confortevole.

La connettività è versatile, con opzioni che includono HDMI, DVI, VGA e audio integrato, offrendo flessibilità per collegare il monitor a una varietà di dispositivi. Inoltre, la predisposizione VESA permette un facile montaggio a muro, liberando spazio sulla scrivania per un ambiente di lavoro o gioco ordinato e personalizzato.

Il monitor è dotato anche della tecnologia SmartImage, che ottimizza la qualità dell’immagine in base al contenuto visualizzato, selezionando automaticamente la modalità più adatta tra ufficio, immagini, intrattenimento, e altre, per garantire sempre la migliore esperienza visiva.

Questa offerta su Amazon è l’opportunità ideale per chi desidera aggiornare il proprio spazio di lavoro o di gioco con un monitor che combina prestazioni visive eccellenti, comfort per gli occhi e design elegante, il tutto a un prezzo estremamente vantaggioso. Non fartela scappare e acquistalo subito risparmiando!