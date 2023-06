Monitor curvo Samsung S36C: sconto PAZZESCO di 100 euro

Se stai cercando di migliorare la tua esperienza di gioco o di lavoro, non cercare oltre: il monitor curvo Samsung S36C è la soluzione perfetta. Questo straordinario monitor da 24 pollici offre una qualità visiva eccezionale, grazie alla sua risoluzione Full HD da 1920×1080, al pannello VA e al formato 16:9. Inoltre, con lo sconto folle del 47% su Amazon, non potrai trovare un’offerta migliore al prezzo speciale di soli 109,90 euro.

Monitor curvo Samsung S36C: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Il monitor curvo Samsung S36C è dotato di una serie di funzionalità che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Con un refresh rate di 75 Hz e un tempo di risposta di 4 ms, questo monitor garantisce una fluidità straordinaria nelle immagini in movimento. I giocatori apprezzeranno particolarmente la tecnologia FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando gli sfarfallii e lo screen tearing.

Il monitor curvo Samsung offre diverse opzioni di connettività, tra cui una porta HDMI, una porta D-Sub e un ingresso audio. Ciò significa che potrai collegare facilmente il tuo PC, la console di gioco o altri dispositivi per goderti al meglio il tuo contenuto multimediale. Inoltre, offre anche una serie di funzionalità extra che migliorano ulteriormente l’esperienza dell’utente. La tecnologia Flicker Free riduce lo sfarfallio dello schermo, riducendo l’affaticamento degli occhi anche durante lunghe sessioni di utilizzo. L’Eye Saver Mode riduce l’emissione di luce blu dannosa, contribuendo a proteggere i tuoi occhi dai danni a lungo termine. Per i videogiocatori più appassionati, il Game Mode offre impostazioni predefinite ottimizzate per i diversi generi di giochi, garantendo una resa visiva eccezionale e una reattività superiore.

Inoltre, il monitor curvo Samsung S36C è dotato di Eco Saving Plus, una funzione che regola automaticamente la luminosità dello schermo per ridurre il consumo energetico. Questo non solo contribuisce a preservare l’ambiente, ma ti permette anche di risparmiare sulla bolletta energetica.

Il monitor curvo Samsung S36C rappresenta un’opzione eccezionale per chiunque sia alla ricerca di un’esperienza visiva coinvolgente. Approfitta subito di questo incredibile sconto del 47% su Amazon e acquistalo al prezzo stracciato di soli 109,90 euro, prima che gli ultimi pezzi a disposizione si esauriscano definitivamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.