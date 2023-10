Monitor Curvo Samsung 24" a 124€: Tech Week eBay

Approfitta subito della Tech Week di eBay! In questo momento, salvo esaurimento scorte, acquisti il Monitor Curvo Samsung 24″ a soli 124,90 euro! Un prezzo fuori di testa per questo prodotto di altissima qualità. Il design è spettacolare. La quasi totale assenza di cornici sui quattro lati lo rende particolarmente immersivo e adatto non solo a produttività, ma anche a intrattenimento. Con i suoi 24 pollici e un display LED Full HD, le immagini sono sempre ricche di dettagli a una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel.

Monitor Curvo Samsung 24″: il Full HD oggi costa niente

Scegli il Monitor Curvo Samsung 24″ LED Full HD per lavoro, scuola e divertimento. Estremamente versatile, questo schermo intelligente è in grado di trasmettere contenuti perfetti con una frequenza di aggiornamento da 75Hz e tempi di risposta velocissimi. Inoltre, il pannello IPS garantisce colori vivaci sempre e da qualsiasi angolazione. Ovviamente anche la consegna gratuita è inclusa nel prezzo e ti arriva a casa con la Garanzia Cliente eBay.

Mettilo ora in carrello a soli 124,90 euro. Con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.