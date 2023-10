Monitor Curvo MSI PRO: SUPER Sconto del 15% su Amazon

Se stai cercando un’esperienza visiva immersiva, il monitor curvo MSI PRO da 27″ è la scelta perfetta per te. In questo momento, puoi portarlo a casa tua con uno sconto eccezionale del 15% su Amazon, rendendolo un affare imperdibile per gli appassionati di tecnologia e professionisti. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 134,99 euro.

Monitor Curvo MSI PRO: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il monitor curvo MSI PRO è dotato di un pannello VA curvo da 27 pollici che offre una visione estremamente confortevole con un rapporto di curvatura di 1500R e una risoluzione Full HD (1920×1080). Grazie alla refresh rate di 75 Hz e al tempo di risposta di 1 ms MPRT, le immagini si muovono in modo fluido e veloce, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti.

Un aspetto che distingue il monitor curvo MSI PRO è il contrasto straordinario. Con una gamma di colori sRGB del 97,7%, 250 nits di luminosità e un rapporto di contrasto di 4000:1, ogni immagine è vibrante e ricca di dettagli. Il monitor supporta anche la tecnologia AMD FreeSync per eliminare gli strappi e migliorare ulteriormente la fluidità delle immagini durante il gioco o la visualizzazione di video ad alta intensità.

La tua salute visiva è una priorità con il monitor curvo MSI PRO. Certificato TÜV Rheinland Eye Comfort, il monitor è dotato di filtri per la luce blu e tecnologia anti-flicker per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, la superficie antiriflesso e le impostazioni standard in eco-mode migliorano la produttività e l’efficienza energetica, offrendoti un’esperienza di visualizzazione senza pari.

La versatilità è alla base del design di questo monitor curvo MSI PRO. Puoi montarlo facilmente grazie alle staffe VESA da 100 mm o utilizzare lo stand elegante e inclinabile senza l’uso di attrezzi. Gli speaker integrati da 2W sono perfetti per le chiamate in conferenza, offrendoti un audio chiaro e nitido.

Il monitor curvo MSI PRO da 27″ è disponibile con uno sconto del 15% su Amazon al prezzo di 134,99 euro.

