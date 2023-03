Questo Monitor Curvo MSI è perfetto per il tuo PC ed è in OFFERTA

Quando possiedi un PC fisso hai sempre bisogno di un monitor adatto, dalle grandi prestazioni e dalle dimensioni giuste per la tua scrivania o postazione per il gaming. Questo Monitor Curvo MSI in offerta su eBay potrebbe essere la soluzione perfetta: acquistalo a soli €129,00.

Questo Monitor Curvo MSI è la soluzione perfetta

Il modello MP241C di MSI da 23,6″ è ideale sia per lavorare al PC sia per giocare su computer e console. Avrai il meglio del Full HD (1920 x 1080 p a 75 Hz), con immagini nitide in formato 16:9 e una gamma di 16,7 milioni di colori. Avrai un’esperienza di gioco incredibile, per goderti il tuo titolo preferito in tutto il suo splendore e con una risoluzione incredibile. Il rapporto di contrasto è di 3000:1, per frame sempre nitidi. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync e tempi di risposta brevissimi (4ms), tutto avviene in tempo reale senza ritardi. Lavorerai perfettamente e, durante le tue run videoludiche avrai sempre un vantaggio nei giochi competitivi. Ideale anche per gustare un buon film o una serie TV in streaming, con una qualità video incredibile.

Questo monitor è compatibile con PC e con tutte le console di ultima generazione: PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, Nintendo Switch. Supporta HDMI (il cavo è incluso), DisplayPort 1.2a e porta audio da 3,5 mm per Cuffie. La retroilluminazione a LED ti dona un grande comfort con un consumo energetico limitato (Classe E). MSI tiene davvero alla tua comodità, e progetta questo monitor in modo che tu possa inclinarlo in base alle tue esigenze, da -3,5° a +21,5°. La base di supporto è solida e resistente, e occupa pochissimo spazio sulla tua scrivania.

Regalati l’opportunità di guardare film, lavorare o videogiocare con immagini dalla qualità incredibile. Acquista questo Monitor Curvo MSI da 23,6″ al costo di €129,00 su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.