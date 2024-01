Monitor curvo da 27" in SUPER OFFERTA su Amazon: lo paghi meno di 120€

Il monitor curvo Koorui da 27 pollici offre un’ampia compatibilità grazie alle porte HDMI e VGA, garantendo un facile accesso ai tuoi dispositivi preferiti tramite cavo. Attualmente in offerta su Amazon a soli 119,99€ anziché 149,99€, rappresenta un’opzione conveniente per potenziare la tua postazione da home office con una soluzione progettata sia per la produttività che per l’intrattenimento.

Con uno schermo VA da 27 pollici e una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 a 75Hz, il monitor offre una qualità visiva mozzafiato. Il design curvo a 1800 gradi R ti avvolge completamente, fornendo un’esperienza visiva profonda e coinvolgente.

Il monitor offre un’ottima flessibilità, grazie alla possibilità di inclinarlo di 15 gradi all’indietro e 5 gradi in avanti. Questa funzione di inclinazione aggiuntiva consente di trovare l’angolo ottimale per visualizzare lo schermo, facilitando il lavoro e la navigazione.

La cura degli occhi è un punto di forza di questo monitor, in grado di ridurre efficacemente i danni da radiazioni di luce blu. Senza sfarfallio, rende più agevole la visione prolungata.

La cornice micro-edge a 3 lati e l’ampio angolo di visualizzazione di 178° forniscono una panoramica completa, con dettagli vibranti praticamente da qualsiasi posizione. Con una copertura del 99% della gamma di colori RGB e 16,7 milioni di profondità di colore, il monitor assicura prestazioni chiare, fluide ed eccellenti nei giochi e nei contenuti multimediali. Approfitta dell’offerta su Amazon per portare a casa il monitor curvo KOORUI da 27 pollici e goditi un’esperienza impeccabile ad un prezzo eccellente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.