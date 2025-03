Monitor curvo ad un prezzo da non perdere: lo sconto da capogiro

Se sei in cerca di un monitor da gaming curvo che ti offra prestazioni elevate e grande qualità visiva, il Gawfolk 32” 2K WQHD è quello che stai cercando. La sua risoluzione da 2560x1440P, il suo refresh rate da 165Hz e il suo tempo di risposta di appena 1ms, renderà la tua esperienza di gioco immersiva e coinvolgente come non hai mai vissuto prima.

La risoluzione di questo monitor è studiata per regalarti immagini fortemente dettagliate rispetto a quelle di un comune schermo full HD, e rende questo monitor perfetto sia per il gaming che per il lavoro.

Il refresh rate di 165Hz inoltre ti assicura una fluidità eccezionale, anche durante i giochi più frenetici. Questo monitor è studiato per ridurre al minimo il motion blur, dandoti un vantaggio competitivo anche durante i giochi più frenetici.

Il suo design curvo a 178° di angolo di visione ti permette di immergerti completamente nei tuoi giochi o film preferiti. Inoltre la sua tecnologia 100% RGB ti garantisce colori accurati e vivaci, ideali anche per l’editing grafico e video.

Il monitor è dotato di porte HDMI e DisplayPort compatibili con PC, console e altri dispositivi. Inoltre è compatibile anche con supporti VESA 100×100 mm, che ti permettono di montarlo a parete per avere una postazione ancora più ordinata e professionale.

Il suo prezzo mediano è già scontato del 31% e su Amazon puoi usufruire di un ulteriore sconto del 5%: non lasciarti sfuggire l’occasione di portarlo immediatamente a casa tua al prezzo imbattibile di 186,81 euro e trasforma da subito la tua postazione da gaming con il monitor dei tuoi sogni!