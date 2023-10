Monitor ASUS 24" a meno di 100€ su Amazon: SUPER SCONTO (-41%)

Se stai cercando un monitor di alta qualità a un prezzo incredibile, non devi cercare oltre. Amazon ha una sorpresa speciale per te: puoi portare a casa il Monitor ASUS da 24 pollici a soli 98,53 euro, anziché 166,90, approfittando di uno sconto incredibile del 41%. È un affare da non perdere e ora ti spiegheremo perché questo monitor è perfetto per migliorare la tua esperienza visiva.

Monitor ASUS in offerta: le caratteristiche tecniche

Il monitor ASUS da 24 pollici offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), il che significa che potrai godere di immagini straordinariamente nitide e dettagliate. Che tu stia lavorando su documenti, guardando film, giocando o navigando sul web, tutto sarà reso in modo impeccabile.

Con un ampio angolo di visione di 178 gradi, questo monitor assicura che l’immagine rimanga chiara e vivida anche quando sei seduto in posizioni non convenzionali. Non perderai mai un dettaglio, indipendentemente da dove ti trovi rispetto al monitor.

Il monitor ASUS offre un alto contrasto di 3.000:1 e una proporzione di ASCR 100.000.000:1, il che significa che otterrai neri profondi e bianchi luminosi per un’esperienza visiva eccezionale. I tuoi film, i tuoi giochi e le tue immagini appariranno più vibranti che mai.

Con un tempo di risposta di 5ms (GTG), questo monitor è ottimo anche per i giochi. Riduce al minimo il motion blur e assicura che le azioni veloci siano riprodotte in modo fluido e senza sfocature.

Il monitor è dotato di una porta HDMI, il che lo rende perfetto per l’intrattenimento multimediale. Collega il tuo PC, il lettore Blu-ray, la console di gioco o qualsiasi altro dispositivo compatibile e goditi immagini spettacolari.

Questo monitor ASUS da 24 pollici è insomma un’affare incredibile che non vuoi farti sfuggire. Offre prestazioni eccezionali, una qualità dell’immagine straordinaria e un prezzo imbattibile. Non aspettare troppo, perché le offerte come questa tendono a esaurirsi rapidamente.

