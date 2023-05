Monitor AOC da 27" in offerta su Amazon: eleganza e attenzione alla vista ad un prezzo intrigante

Il monitor da ufficio AOC 27B2AM è attualmente in offerta su Amazon. Per un periodo limitato, è disponibile con uno sconto del 16%, al prezzo di 115,89€ anziché 137,39€. Questa offerta rende il monitor ancora più conveniente per chiunque sia interessato a un monitor di qualità per il proprio ambiente di lavoro o per potenziare la propria postazione da telelavoro.

Il monitor da ufficio AOC 27B2AM offre un design elegante e ultrasottile, combinato con funzionalità pratiche e tecnologie per il benessere degli occhi. Dotato di un ampio pannello VA da 27 pollici e risoluzione Full HD, questo monitor offre colori brillanti e una resa cromatica realistica. Il monitor 27B2AM offre connessioni VGA e HDMI, offrendo flessibilità nel collegamento a diverse fonti. Questo lo rende adatto per configurazioni multi-monitor, grazie al supporto di montaggio VESA e al design senza bordi su 3 lati, che consente un’affiancamento senza soluzione di continuità dei display. Gli ampi angoli di visione assicurano che i colori siano accurati indipendentemente dalla posizione dell’osservatore.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il monitor ha un tempo di risposta di 4 ms e una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, che garantiscono una visualizzazione fluida delle immagini. Il supporto VESA di 100×100 consente di montare il monitor su un supporto o un braccio compatibile. Il monitor 27B2AM è dotato di altoparlanti integrati, che offrono un’esperienza audio conveniente senza la necessità di altoparlanti esterni. Per il benessere degli occhi, il monitor offre due importanti tecnologie. La modalità Low Blue Light blocca i raggi di luce blu dannosi, riducendo il rischio di affaticamento e danni alla vista. La tecnologia Flicker Free riduce lo sfarfallio nelle immagini visualizzate, consentendo sessioni di utilizzo più lunghe e confortevoli senza affaticamento visivo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo a soli 115,89€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.