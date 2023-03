Monitor AOC da 144 Hz in PROMO su Amazon: costa solo 159€

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming con refresh rate elevato ora potete sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata al monitor AOC G2490VXA. Si tratta di un ottimo monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD, tempo di risposta di 1 ms e refresh rate da 144 Hz, con Freesync Premium. Il monitor in questione è ora proposto a prezzo scontato di 159 euro, caratterizzandosi come la scelta giusta per chi è alla ricerca di un monitor da gaming ad alta frequenza d’aggiornamento, per immagini fluide e un’esperienza di gioco più coinvolgente. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Monitor AOC da 144 Hz: ora ad un ottimo prezzo su Amazon

Il monitor AOC G2490VXA ha tutto quello che serve per offrire prestazioni eccellenti ad un prezzo contenuto. Si tratta di un monitor con:

pannello VA da 24 pollici

risoluzione Full HD

tempo di risposta di 1 ms

refresh rate massimo di 144 Hz con supporto Freesync Premium

Il monitor di AOC presenta un’inclinazione regolabile e può contare sul supporto VESA. Le specifiche tecniche per garantire ottime prestazioni, sotto ogni punto di vista, ci sono tutte.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor AOC G2490VXA al prezzo scontato di 159 euro. Si tratta della scelta giusta per chi è alla ricerca di un monitor da gaming completo e senza compromessi, pensato per offrire immagini ad alta risoluzione e, soprattutto, con un refresh rate elevatissimo, un aspetto centrale negli eSport e, più in generale, nei titoli multiplayer. L’offerta è disponibile al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.