Monitor AOC da 24 pollici FHD con altoparlanti integrati a un PREZZO MAI VISTO

Devi cambiare il tuo vecchio schermo ma non vuoi spendere un’esagerazione? Allora dai un’occhiata a questa offerta incredibile che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello il monitor AOC da 24 pollici a soli 80,99 euro, invece che 99 euro.

Possiamo dire che già il prezzo di listino non era altissimo ma con questo sconto del 18% è da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Si tratta di un monitor molto versatile e quindi adatto sia per lo studio che per i giochi che offre un design pratico, sottile e leggero a un costo davvero molto conveniente.

Monitor AOC da 24 pollici: il migliore per qualità prezzo

Indubbiamente il monitor AOC da 24 pollici per il suo rapporto qualità prezzo è una delle scelte migliori che puoi fare oggi. Difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio. Grazie diverse tecnologie come Flicker Free e Low Blue Light che riducono l’affaticamento visivo potrai usarlo per tutto il tempo che vuoi senza problemi.

Garantisce sempre immagini perfettamente nitide grazie una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e un pannello IPS con angolo di visione molto ampio. Ottimo anche il contrasto e la luminosità che ti consente di vedere anche le immagini più buie senza sforzi. È dotato di due altoparlanti da 2 W e quindi non dovrai necessariamente installare delle casse esterne. Possiede un ingresso HDMI e uno VGA per collegare computer e consolle di gioco in base alle tue preferenze e necessità.

Come dicevamo sicuramente una delle migliori scelte per il suo basso costo unito comunque a un’ottima qualità. Perciò non farti sfuggire questa occasione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo monitor AOC da 24 pollici a soli 80,99 euro, invece che 99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.