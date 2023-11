Monitor AOC 24" a soli 79€: la MAGIA del Black Friday

Solo 79,99 euro per il Monitor AOC 24″! Lo trovi su Amazon grazie al Black Friday 2023. Questa super offerta è davvero interessante perché, con meno di 80 euro, ti assicuri un dispositivo di ottima qualità. Le immagini sono sempre super colorate e ricche di dettagli. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento a 75Hz, tutto è molto fluido. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime.

Monitor AOC 24″: prezzo low cost per questo gioiellino

Scegli il Monitor AOC 24″ per la tua produttività. Con una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel ti godi tutti i tuoi contenuti senza perderti nemmeno un particolare. Dì addio allo sfarfallio grazie alla sua tecnologia avanzata. Inoltre, in modalità Low Blue, riduce l’affaticamento degli occhi aumentando il comfort visivo, soprattutto durante lunghe sessioni davanti allo schermo.

Acquistalo subito a soli 79,99 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.