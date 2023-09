Monitor Acer 27": scopri come ottenerlo a soli 143€

Rivoluziona la tua produttività alla scrivania scegliendo il Monitor Acer 27″ con tecnologia LED. Grazie a eBay oggi lo acquisti a soli 143,99 euro, anziché 179,99 euro! Sì, hai capito proprio bene. Meno di 150 euro per questo strumento fantastico che renderà ancora più produttivi il tuo lavoro e la tua voglia di intrattenimento. Ma come puoi ottenerlo a questo prezzo così vantaggioso e imperdibile?

Semplice, vai su eBay a questo link e mettilo nel carrello. Dopodiché inserisci il coupon “SETTEMBRE2023” nell’apposita sezione dei Codici Sconto. In questo modo, come per magia, il prezzo si abbassa regalandoti un extra sconto con i fiocchi. Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Inoltre, puoi sempre decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal.

Monitor Acer: tecnologia e piacere in 27 pollici

Scegli il Monitor Acer 27″ R272YMIX! Questo prodotto è davvero incredibile. Grazie al suo pannello LED da 27 pollici senza cornici le immagini sono sempre colorate e ogni scena diventa immersiva. Inoltre, lavorare diventa ancora più piacevole grazie alla qualità dello schermo e alla possibilità di attivare la modalità che ti protegge dalla luce blu. Infatti, la protezione della vista è garantita dalle tecnologie BlueLightShield, Acer VisionCare e Flickerless.

Grazie alla tecnologia AMD FreeSync hai una fluidità pazzesca. Acquistalo subito a soli 143,99 euro, anziché 179,99 euro! Ricordati però che per ottenere questo prezzo devi inserire il coupon “SETTEMBRE2023” nell’apposita sezione dei Codici Sconto, prima del check out. Inoltre, puoi sempre pagarlo in 3 rate a tasso zero, da soli 47,99 euro al mese, selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.