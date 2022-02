Monitor 5 in 1 per la qualità dell'aria: a 26€ è un REGALO (Amazon)

Un oggetto come il monitor 5 in 1 per il controllo della qualità dell'aria dovrebbe essere presente in ogni casa. Uno strumento utilissimo per sapere quando è il caso di aprire le finestre ed arieggiare gli ambienti. Quello che respiriamo è fondamentale per la nostra salute, perché privasi di tenerlo sotto massimo controllo? Su Amazon basta pochissimo per avere un dispositivo come questo: lo prendi a 26€ circa appena ed è anche un ottimo oggetto di design. Spedizioni assolutamente gratuite, ma pochissimi pezzi.

Monitor 5 in 1 della qualità dell'aria a ottimo prezzo su Amazon

Un prodotto compatto, ma dotato di ampio display sul quale leggere tutti i parametri che possono servirti:

TVOC: composti organici volatili;

HCHO: formaldeide;

CO2: anidride carbonica:

temperatura;

umidità.

Cinque parametri assolutamente importanti da verificare in qualsiasi momento della giornata. Soprattutto d'inverno, per contrastare il freddo, si tende a far arieggiare meno gli ambienti. Con uno strumento come questo è facile risolvere il problema: sai esattamente quando è il momento di farlo.

Dotato di batteria integrata ricaricabile, puoi posizionarlo ovunque desideri, senza il vincolo dei cavi. Il display è sufficientemente ampio e definito per permetterti una rapida lettura dei dati ogni volta che serve.

Insomma, per 26€ circa appena, porti a casa un ottimo monitor 5 in 1 per la qualità dell'aria. Lo trovi a gran prezzo direttamente su Amazon, ma le scorte sono limitate. Per approfittarne, il consiglio è quello di completare rapidamente l'ordine. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.