Monitor 4K Ultra HD 28" a soli 199€: FOLLIA Black Friday Amazon

Il Monitor 4K Ultra HD 28″ Z-Edge oggi è tuo a soli 199 euro, invece di 249 euro. Si tratta di un ottimo sconto per un monitor di altissima qualità. Basti pensare che la risoluzione massima arriva a 3480 x 2160 pixel. Lo schermo LED a 16:9 con pannello IPS è speciale. Cosa stai aspettando? Tanto la consegna gratuita è inclusa nel prezzo grazie alla tua iscrizione a Prime.

Monitor 4K Ultra HD Z-Edge: 28 pollici di puro piacere

Ogni volta che guardi dal Monitor 4K Ultra HD 28″ Z-Edge ti godi dettagli e colori mai visti prima. Le cornici ultra sottili rendono ancora più immersivi i contenuti mostrati. Inoltre, essendo dotato di 2 altoparlanti integrati, ascolti anche con una qualità eccellente. Dotato di 2 ingressi HDMI 2.0 e 2 ingressi DisplayPort 1.2, hai tutto il necessario per collegare più dispositivi contemporaneamente.

Acquistalo subito a soli 199 euro, invece di 249 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

