Monitor 4K in offerta a 199€ su Amazon: è il MINIMO STORICO

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il monitor LG 27UL500P viene proposto, infatti, al prezzo scontato di 199 euro. L’offerta riguarda un monitor IPS con pannello da 27 pollici e risoluzione 4K che ora raggiunge il suo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un periodo di tempo limitato.

Monitor 4K di LG al minimo storico su Amazon

IL monitor LG 27UL500P è dotato di un pannello IPS con risoluzione 4K e diagonale di 27 pollici. Tra le specifiche del monitor c’è anche un tempo di risposta di 5 ms e un refresh rate massimo di 60 Hz. Da notare anche una dotazione di porte completa che comprende HDMI 2.0, Display Port 1.4 e uscita audio. Il monitor supporta anche il montaggio VESA.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor LG 27UL500P con pannello 4K al prezzo scontato di 199 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un monitor 4K al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

C’è anche una versione da 32 pollici del monitor che costa, però, 378 euro (invece che 499 euro) andando a rappresentare una valida alternativa per gli utenti alla ricerca di un pannello più grande e con risoluzione elevata. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile di seguito. Le offerte sono valide solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.