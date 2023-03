Monitor 4K di LG ad un SUPER PREZZO su Amazon (-40%, anche in 5 rate)

I monitor 4K sono, generalmente, molto costosi ed acquistarli ad un buon prezzo non è facile ma con la nuova offerta Amazon c’è un’occasione da non perdere: il monitor 32UN500 di LG è disponibile al prezzo scontato di 299 euro invece di 499 euro.

Si tratta di una promozione davvero ottima che porta il prezzo del monitor al minimo storico, garantendo un risparmio di ben 200 euro oltre alla possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 60 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

Il monitor LG in offerta è dotato di un pannello da 32 pollici con risoluzione 4K, ideale per tutti i contesti di utilizzo, dal lavoro allo studio passando, naturalmente, per il gaming. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Monitor 4K di LG: con la nuova offerta Amazon c’è il 40% di sconto

Il monitor 32UN500 di LG ha tutto quello che serve per essere considerato come il monitor da comprare oggi: c’è un pannello VA di ottima qualità con risoluzione UltraHD 4K (3840 x 2160 pixel). Il monitor include anche degli speaker stereo da 10 W e porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 oltre ad un’uscita audio.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor 4K di LG al prezzo scontato di 299 euro invece di 499 euro. Lo sconto è di 200 euro e consente di acquistare il monitor a prezzo ribassato del 40% e al suo nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto.

