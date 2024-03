Monitor 4K da 32" della LG in super offerta: per chi non cerca compromessi

L’LG 32UR550 è un monitor UltraHD 4K da 32 pollici che si rivolge a professionisti del design, appassionati di gaming e chiunque desideri un’esperienza visiva di alta qualità. Con un prezzo di 349,99€, grazie a uno sconto del 12% sul prezzo consigliato di 399,00€, rappresenta un’ottima opportunità di investimento per migliorare il proprio setup di lavoro.

La risoluzione Ultra HD 4K (3840 x 2160) su un pannello VA offre immagini incredibilmente nitide e dettagliate, con una gamma di colori estesa (1.07 miliardi di colori e DCI-P3 al 90%) che garantisce una riproduzione fedele e vibrante dei colori. La tecnologia HDR 10 amplifica ulteriormente il contrasto e la gamma dinamica delle immagini, rendendo i contenuti visivi più immersivi e realistici.

Il tempo di risposta di 4ms (GtG) e il supporto per AMD FreeSync a 60Hz assicurano un’esperienza di gioco fluida e senza tearing, particolarmente apprezzabile nei titoli d’azione dove la rapidità e la precisione sono cruciali. Funzionalità come il Black Stabilizer e il Dynamic Action Sync (DAS) migliorano ulteriormente la visibilità in scene scure e riducono il lag di input, rispettivamente.

Le caratteristiche multitasking, come lo Screen Split e il Reader Mode che riduce la luce blu, sono particolarmente utili per professionisti che trascorrono lunghe ore davanti allo schermo, consentendo di lavorare comodamente in più finestre contemporaneamente e di ridurre l’affaticamento degli occhi.

Con gli speaker stereo da 10W integrati, che offrono un suono chiaro e potente, non è necessario disporre di un set di altoparlanti esterni, permettendo di risparmiare spazio sulla scrivania senza sacrificare la qualità audio.

La connettività è ben servita con due porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2) e una porta Display Port 1.4, facilitando il collegamento a una vasta gamma di dispositivi. L’attacco VESA 100×100 e lo stand pivotabile offrono opzioni flessibili per il montaggio e l’orientamento dello schermo, adattandosi perfettamente a qualsiasi configurazione del posto di lavoro.

Con l’offerta attuale, è il momento ideale per fare l’upgrade a un display 4K di alta qualità. Non fartela scappare e acquistalo subito!