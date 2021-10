Monitor 27 pollici per il gaming: con questo Acer non si scherza

Il Monitor da 27 pollici di Acer è una vera libidine. Se sei alla ricerca di un dispositivo che ti possa dare delle belle soddisfazioni ti trovi nel posto giusto al momento giusto. In promozione su Amazon lo fai tuo a soli 179,90€, un prezzo veramente comodo. Hai diverse modalità di pagamento a tua disposizione che rendono l'acquisto ancora più semplice.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite, ma se sei membro Prime lo ricevi persino in 24 o 48 ore. Cosa stai aspettando?

Acer: questo monitor da 27 pollici è un ottimo inizio

Giocare ai tuoi titoli preferiti deve essere un'esperienza unica e se sulla tua scrivania non conti un monitor all'altezza, allora devi subito rimediare. Il modello di Acer che ti sto presentando è un ottimo inizio perché non solo ha un costo veramente limitato, ma conta dalla sua parte numerose tecnologie utili.

Prima di tutto ti devo far notare che lo schermo non è flat ma bensì curvo per una visione ancora più coinvolgente. A disposizione ti mette un pannello da 27 pollici un Full HD con refresh rate a 165Hz. Non vengono meno l'AMD Freesync e il rapporto 19:9.

E' un acquisto ottimo soprattutto se miri a giocare a titoli in cui devi essere veloce. Come mai? Semplicemente perché ha un tempo di risposta che si aggira sui 5 ms per goderti così immagini fluide e non solo.

Ha ben 2 porte HDMI integrate e arriva a casa tua con tutto l'occorrente per essere montato nel giro di due secondi (cavi inclusi).

In altre parole non gli manca nulla quindi se sei interessato non fartelo scappare. Trovi questo monitor da 27 pollici firmato Acer su Amazon a soli 179,90€. Lo ordini e lo paghi in un'unica soluzione, con finanziamento o per mezzo delle cinque rate offerte dallo stesso e-commerce.