Monitor 27 pollici 4K UHD in SUPER OFFERTA A TEMPO su Amazon

Aggiorna la tua postazione di gioco con questo fantastico monitor da 27 pollici con risoluzione 4K UHD: oggi puoi acquistarlo in offerta lampo su Amazon a 209 euro, ma se spunti il coupon che trovi in pagina puoi pagarlo addirittura soltanto 159. Un’opportunità a tempo limitato che non puoi lasciarti scappare.

Monitor 27 pollici in offerta: le caratteristiche

Dotato di tecnologia IPS e un ampio angolo di visione di 178 gradi, questo monitor ti garantisce un’esperienza visiva eccezionale dandoti modo di apprezzare immagini cristalline da ogni direzione. Con una copertura della gamma cromatica del 90% DCI-P3, il monitor assicura colori precisi e vivaci. La risoluzione 4K e il rapporto di contrasto statico di 1000:1 garantiscono immagini nitide e dettagliate, regalando un’esperienza coinvolgente.

Con tecnologia Eye-Care, il monitor offre modalità preimpostate come Cinema Mode, Eye Care Mode e selezione della temperatura del colore, consentendo di lavorare per lunghe ore senza affaticare gli occhi. Con l’acceleratore OD e il mirino, l’esperienza di lavoro diventa ottimale e confortevole.

La connettività versatile è garantita dalle porte HDMI 2.0 e DP 1.4: inoltre, hai il supporto per il montaggio VESA per garantirti un’installazione agevole e uno spazio di gioco o lavoro ordinato.

Approfitta quindi dello sconto: spunta il coupon che trovi in pagina e pagalo soltanto 159 euro. Hai tempo solo per alcune ore.

