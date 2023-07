Monitor 24" perfetto anche per GAMING: sotto i 120€ è affare

Preparati per un’esperienza visiva più intensa e coinvolgente con il Monitor Gaming 24”, una scelta eccellente per tutte le tue esigenze e per goderti al massimo i tuoi videogiochi.

Alta definizione per un’esperienza immersiva con questo monitor

Se sei un appassionato di videogiochi sai quanto un buon monitor può fare la differenza. Infatti non basta avere un computer potente per avere un’esperienza di gaming unica e immersiva, ma hai bisogno di uno schermo ad hoc. Infatti da qualche anno sono stati creati dei monitor appositi per i videogiochi per migliorare l’esperienza di gioco. Se sei alla ricerca di un ottimo affare allora il Monitor da 24” di KOORUI è di sicuro quello che fa per te. Ogni dettaglio è perfettamente definito, rendendo l’esperienza di gioco Full HD e ancora più coinvolgente.

Il monitor ha un design elegante e minimalista, perfetto per ogni postazione. Con il suo schermo ultra sottile da 24” e l’inclinazione regolabile trovi sempre la giusta posizione. Grazie alla tecnologia FreeSync integrata, potrai goderti un gameplay fluido ed eliminare definitivamente gli scatti e il tearing. Sperimenta la combinazione perfetta di immagini cristalline prestazioni impeccabili.

Ma non è finita qui, infatti questo schermo supporta una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz perfetto soprattutto sui titoli più competitivi. Per questa frequenza ricordati che devi collegarlo tramite display port, oppure scegli una frequenza a 144Hz se vuoi utilizzare le 2 porte HDMI. Se preferisci avere più spazio sulla scrivania nessun problema, questo monito è compatibile per agganciarlo al muro con il supporto standard VESA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.