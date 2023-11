Monitor 24'' Full HD in offerta a 79€ per il Black Friday di Amazon

Le offerte del Black Friday di Amazon garantiscono l’occasione giusta per acquistare un nuovo monitor per PC. In questo momento, infatti, è possibile puntare sull’ottimo Philips 243V7QDSB che viene proposto al prezzo scontato di 79 euro. Si tratta di un monitor con pannello IPS, con diagonale di 24 pollici e risoluzione Full HD che rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un monitor “da ufficio”, ideale per tanti contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Monitor da 24 pollici in offerta per il Black Friday di Amazon

Il monitor Philips disponibile in offerta su Amazon è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca del miglior monitor “da ufficio” per rapporto qualità/prezzo. Il monitor in questione è dotato di un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD e diagonale di 24 pollici. C’è anche una dotazione completa di porte oltre alla possibilità di sfruttare il supporto VESA per il montaggio semplificato.

Con la nuova offerta Amazon, valida per il periodo del Black Friday (o fino ad esaurimento scorte) è possibile acquistare il monitor Philips descritto in precedenza al prezzo scontato di 79 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo monitor che diventa un vero e proprio best buy per chi ha bisogno di un modello economico ma anche di ottima qualità. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.