Mondiali di Rugby: guardali in streaming anche dall'estero

La Rugby World Cup 2023 è alle porte! Per questo devi prepararti in anticipo per non perderti nemmeno una delle partite in diretta streaming. A trasmetterle saranno NOW TV, con tutti i match, e Rai Play, con i match dell’Italia e quelli più importanti. Se ti trovi all’estero però potresti avere difficoltà ad accedere a una di queste due piattaforme. Ecco perché per vedere i Mondiali di Rugby senza restrizioni devi attivare NordVPN, in offerta speciale a questo link.

Ti basta questa semplice app multidispositivo leggerissima attiva sul dispositivo dal quale vedrai le partite per aggirare i blocchi regionali imposti. Infatti, NordVPN fornisce un ampio parco di 5700 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Grazie a questi puoi cambiare posizione virtuale e Indirizzo IP ogni volta che vuoi. In questo modo, selezionando un server italiano, ti assicuri l’accesso a Rai Play e NOW TV anche dall’estero, senza alcuna complicazione o violazione. Niente male vero?

Mondiali di Rugby 2023: calendario e orari delle partite

Venerdì 8 settembre 2023 inizieranno ufficialmente i Mondiali di Rugby 2023. Per vedere tutte le partite a una qualità streaming superiore e anche dall’estero senza blocchi regionali attiva NordVPN, ora in offerta speciale. Grazie a questa VPN ottieni una larghezza di banda illimitata per uno streaming senza buffering e la possibilità di cambiare posizione virtuale per accedere a NOW TV e Rai Play anche fuori dall’Italia. Vediamo ora il calendario completo delle partite:

Venerdì 8 settembre

Francia–Nuova Zelanda 21.00

Francia–Nuova Zelanda 21.00 Sabato 9 settembre

Italia-Namibia 13.00

Irlanda-Romania 15.30

Australia-Georgia 18.00

Inghilterra-Argentina 21.00

13.00 Irlanda-Romania 15.30 Australia-Georgia 18.00 Inghilterra-Argentina 21.00 Domenica 10 settembre

Giappone-Cile 13.00

Sudafrica-Scozia 17.45

Galles-Fiji 21.00

Giappone-Cile 13.00 Sudafrica-Scozia 17.45 Galles-Fiji 21.00 Giovedì 14 settembre

Francia-Uruguay 21.00

Francia-Uruguay 21.00 Venerdì 15 settembre

Nuova Zelanda-Namibia 21.00

Nuova Zelanda-Namibia 21.00 Sabato 16 settembre

Samoa-Cile 15.00

Galles-Portogallo 17.45

Irlanda-Tonga 21.00

Samoa-Cile 15.00 Galles-Portogallo 17.45 Irlanda-Tonga 21.00 Domenica 17 settembre

Sudafrica-Romania 15.00

Australia-Fiji 17.45

Inghilterra-Giappone 21.00

Sudafrica-Romania 15.00 Australia-Fiji 17.45 Inghilterra-Giappone 21.00 Mercoledì 20 settembre

Italia-Uruguay 17.45

17.45 Giovedì 21 settembre

Francia-Namibia 21.00

Francia-Namibia 21.00 Venerdì 22 settembre

Argentina-Samoa 17.45

Argentina-Samoa 17.45 Sabato 23 settembre

Georgia-Portogallo 14.00

Inghilterra-Cile 17.45

Sudafrica-Irlanda 21.00

Georgia-Portogallo 14.00 Inghilterra-Cile 17.45 Sudafrica-Irlanda 21.00 Domenica 24 settembre

Scozia-Tonga 17.45

Galles-Australia 21.00

Scozia-Tonga 17.45 Galles-Australia 21.00 Mercoledì 27 settembre

Uruguay-Namibia 17.45

Uruguay-Namibia 17.45 Giovedì 28 settembre

Giappone-Samoa 21.00

Giappone-Samoa 21.00 Venerdì 29 settembre

Nuova Zelanda-Italia 21.00

21.00 Sabato 30 settembre

Argentina-Cile 15.00

Fiji-Georgia 17.45

Scozia-Romania 21.00

Argentina-Cile 15.00 Fiji-Georgia 17.45 Scozia-Romania 21.00 Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo 17.45

Sudafrica-Tonga 21.00

Australia-Portogallo 17.45 Sudafrica-Tonga 21.00 Giovedì 5 ottobre

Nuova Zelanda-Uruguay 21.00

Nuova Zelanda-Uruguay 21.00 Venerdì 6 ottobre

Francia-Italia 21.00

21.00 Sabato 7 ottobre

Galles-Georgia 15.00

Inghilterra-Samoa 17.45

Irlanda-Scozia 21.00

Galles-Georgia 15.00 Inghilterra-Samoa 17.45 Irlanda-Scozia 21.00 Domenica 8 ottobre

Giappone-Argentina 13.00

Tonga-Romania 17.45

Fiji-Portogallo 21.00

Giappone-Argentina 13.00 Tonga-Romania 17.45 Fiji-Portogallo 21.00 Sabato 14 ottobre Quarti di finale

Vincente Girone C-Seconda classificata Girone D 17.00

Vincente Girone B-Seconda classificata Girone A 21.00

Vincente Girone C-Seconda classificata Girone D 17.00 Vincente Girone B-Seconda classificata Girone A 21.00 Domenica 15 ottobre Quarti di finale

Vincente Girone D-Seconda classificata Girone C 17.00

Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B 21.00

Vincente Girone D-Seconda classificata Girone C 17.00 Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B 21.00 Venerdì 20 ottobre Semifinale

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2 21.00

Semifinale sabato 21 ottobre:

Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4 21.00

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2 21.00 Semifinale sabato 21 ottobre: Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4 21.00 Venerdì 27 ottobre Finale terzo/quarto posto

Perdente semifinale 1-perdente semifinale 2 21.00

Perdente semifinale 1-perdente semifinale 2 21.00 Sabato 28 ottobre Finalissima

Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2 21.00

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.