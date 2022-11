Mondiali Qatar 2022 in 4K GRATIS: ecco come fare e cosa ti serve

I mondiali in Qatar del 2022 si avvicinano. Quest’anno sarà possibile guardarli in 4K completamente gratis, grazie al canale messo a disposizione da Rai. In questo articolo scoprirai come fare e cosa ti serve per poterne approfittare.

Mondiali in Qatar 2022 in 4K: ecco come vederli completamente gratis

Essenzialmente, per guardare tutte le partite in altissima definizione hai semplicemente bisogno di un televisore che sia in grado di farlo. Se possiedi già una smart TV, connessa a Internet, puoi sintonizzarti sul canale 101 del digitale terrestre, mantenendo la tua TV connessa.

Naturalmente, il tuo pannello deve supportare la risoluzione 4K per poter usufruire della visione di contenuti super nitidi. Un buon compromesso, se non ne possiedi già una, potrebbe essere questo eccezionale modello di Samsung, che ora prendi in sconto da Amazon a 399€ invece di 749€ (sconto del 47%).

Non va bene utilizzare un decoder per il digitale terrestre. Se anche supportasse il 4K, è necessario che ci sia anche la connessione a Internet attiva perché si possano guardare le partite dei Mondiali in Qatar 2022 in alta definizione e senza alcun costo aggiuntivo.

Il momento potrebbe risultare perfetto, probabilmente, per cambiare televisore. Se ne hai uno vecchio, che non supporta il digitale terrestre DVB T2 e probabilmente non è nemmeno smart, non resta che approfittare degli sconti Amazon e farsi un bel regalo. Ecco un esempio:

Insomma, per vedere gratis in 4K i Mondiali in Qatar 2022 basta il televisore giusto, grazie all’iniziativa RAI. Accertati di avere quello giusto oppure accaparrati uno fra i modelli in sconto. Il calcio di inizio si avvicina: non farti cogliere impreparato!

