Mondiali di Atletica: streaming gratis anche dall'estero, ecco come

Dal 19 al 27 agosto 2023 potrai assistere in diretta ai Mondiali di Atletica 2023 a Budapest, in Ungheria. Infatti, grazie a Rai Play avrai accesso a tutte le dirette streaming gratis, senza dover spendere un centesimo. Se però ti trovi all’estero per lavoro o vacanza e non vuoi perderti nemmeno una delle gare in programma devi installare NordVPN sui tuoi dispositivi. Oggi è in offerta al 68% di sconto con 3 mesi extra in regalo.

Grazie a questa VPN non solo puoi aggirare i blocchi regionali imposti da questa e molte altre piattaforme, ma ottieni anche uno streaming di alta qualità. Infatti, grazie ai suoi server hai una fornitura completa, sempre e ovunque, di larghezza di banda illimitata. Questo ti assicura una connessione dati sempre prestante, stabile e veloce. Quindi potrai dire basta allo streaming con buffering.

Mondiali di Atletica: il calendario completo

Per vedere i Mondiali di Atletica 2023 in streaming dall’estero devi attivare NordVPN, al 68% di sconto con 3 mesi extra in regalo. Questa soluzione è buona anche per chi ha una connessione poco stabile o soggetta al traffico dati intenso. Vediamo ora il calendario della programmazione completa di questo mondiale trasmesso gratis su Rai Play:

Sabato 19 agosto

08:50 20 km di marcia maschile

10:30 Getto del peso maschile qualificazioni

10:35 Eptathlon 100 ostacoli

11:05 4×400 mista batterie

11:35 3000 siepi maschile batterie

11:45 Eptathlon salto in alto

12:00 Lancio del martello maschile qualificazioni

12:25 Salto in lungo femminile qualificazioni

12:35 100 metri maschile turno preliminare

13:15 1500 metri femminile batterie

19:02 1500 metri maschile batterie

19:05 Eptathlon getto del peso

19:10 Lancio del disco maschile qualificazioni

19:35 Salto triplo maschile qualificazioni

19:43 100 metri maschile batterie

20:30 Eptathlon 200 metri

20:35 Getto del peso maschile finale

20:55 10.000 metri femminile finale

21:47 4×400 mista finale

07:15 20 km di marcia femminile

09:00 Lancio del disco femminile qualificazioni

09:35 400 metri femminile batterie

09:50 Eptathlon salto in lungo

10:25 400 metri maschile batterie

10:35 Salto in alto maschile qualificazioni

11:25 400 ostacoli maschile batterie

12:00 Eptathlon tiro del giavellotto

12:10 100 metri femminile batterie

13:05 110 ostacoli batterie

16:35 100 metri maschile semifinali

16:55 Salto in lungo femminile finale

17:05 1.500 metri femminile semifinali

17:35 1.500 metri maschile semifinali

17:50 Lancio del martello maschile finale

18:00 Eptathlon 800 metri

18:25 10.000 metri maschile

19:10 100 metri maschile finale

18:40 Salto con l’asta femminile qualificazioni

18:50 400 ostacoli femminile batterie

19:35 400 ostacoli maschile semifinali

19:40 Salto triplo maschile finale

20:05 110 ostacoli semifinali

20:30 Lancio del disco maschile finale

20:35 100 metri femminile semifinali

21:10 400 metri femminile semifinali

21:40 110 ostacoli finale

21:50 100 metri femminile finale

18:40 100 ostacoli batterie

19:20 800 metri maschile batterie

19:55 Salto in alto maschile finale

20:20 Lancio del disco femminile finale

20:25 400 ostacoli femminile semifinali

21:00 400 metri maschile semifinali

21:30 1.500 metri femminile finale

21:42 3000 siepi maschile finale

10:05 800 metri femminile batterie

10:15 Salto con l’asta maschile qualificazioni

10:20 Tiro del giavellotto femminile qualificazioni

11:10 5.000 metri femminile batterie

11:15 Salto in lungo maschile qualificazioni

12:05 200 metri femminile batterie

12:50 200 metri maschile batterie

19:00 Lancio del martello femminile qualificazioni

19:10 Salto triplo femminile qualificazioni

19:30 Salto con l’asta femminile finale

19:45 3000 siepi femminile batterie

20:40 100 ostacoli, semifinali

21:15 1.500 metri maschile finale

21:35 400 metri femminile finale

21:50 400 ostacoli maschile finale

07:00 35 km di marcia maschile

07:00 35 km di marcia femminile

19:00 5.000 metri maschile batterie

19:30 Salto in lungo maschile finale

19:45 200 metri femminile semifinali

20:15 Lancio del martello femminile finale

20:20 200 metri maschile semifinali

20:50 800 metri maschile semifinali

21:25 100 ostacoli finale

21:35 400 metri maschile finale

21:50 400 ostacoli femminile finale

10:05 Decathlon 100 metri

10:10 Tiro del giavellotto maschile qualificazioni

10:20 Salto in alto femminile qualificazioni

10:55 Decathlon salto in lungo

12:20 Decathlon getto del peso

18:30 Decathlon salto in alto

19:30 4×100 maschile batterie

19:35 Salto triplo femminile finale

20:00 4×100 femminile batterie

20:20 Tiro del giavellotto femminile finale

20:25 800 metri femminile semifinali

21:05 Decathlon 400 metri

21:40 200 metri femminile finale

21:50 200 metri maschile finale

07:00 Maratona femminile

10:05 Decathlon 110 ostacoli

10:25 Getto del peso femminile

11:00 Decathlon lancio del disco

14:00 Decathlon salto con l’asta

19:05 Decathlon tiro del giavellotto

19:25 Salto con l’asta maschile finale

19:30 4×400 maschile batterie

19:55 4×400 femminile batterie

20:15 Getto del peso femminile finale

20:30 800 metri maschile finale

20:50 5.000 metri femminile finale

21:25 Decathlon 1.500 metri

21:40 4×100 maschile finale

21:50 4×100 femminile finale

07:00 Maratona maschile

20:05 Salto in alto femminile finale

20:10 5.000 metri maschile finale

20:20 Tiro del giavellotto maschile finale

20:45 800 metri femminile finale

21:10 3000 siepi femminile finale

21:37 4×400 maschile finale

21:47 4×400 femminile finale

