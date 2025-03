Mondiale per Club 2025: il calendario delle partite in chiaro sul digitale terrestre

Si sta avvicinando il giorno del primo fischio del calcio di inizio del Mondiale per Club 2025 FIFA, 15 giugno 2025. La 21a edizione sarà la prima con il nuovo formato a 32 squadre che includerà i campioni in carica delle principali competizioni confederali dei quattro anni trascorsi. La finale si giocherà il 13 luglio 2025.

Tutto l’intero torneo verrà trasmesso gratuitamente in diretta streaming da DAZN per tutti gli utenti registrati o che si registreranno sulla sua piattaforma. Nondimeno, alcune partite selezionate saranno trasmesse in chiaro sul digitale terrestre da Mediaset su Canale 5 e Italia 1. Una buona notizia per tutti coloro che non possono o non voglio accedere a internet.

In questi giorni è stato pubblicato l’intero calendario delle partite del Mondiale per Club 2025 FIFA che verranno trasmesse sul digitale terrestre da Mediaset. Preparati a un inizio estate davvero sportivo e ricco di emozioni. E se gioca anche la tua squadra del cuore allora non devi assolutamente perderti questi match.

Mondiale per Club 2025: il calendario di Mediaset

Vediamo quindi il calendario completo di Mediaset con le partite in chiaro del Mondiale per Club 2025 FIFA sul digitale terrestre. In grassetto le date e le squadre italiane.

15 Giugno 2025 Ore 02:00: Al Ahly vs Inter Miami Ore 21:00: PSG vs Atletico Madrid

16 Giugno 2025 Ore 21:00: Chelsea vs Leon

17 Giugno 2025 Ore 18:00: Fluminense vs Borussia Dortmund

19 Giugno 2025 Ore 03:00: Juventus vs Al Ain Ore 21:00: Inter Miami vs Porto

20 Giugno 2025 Ore 20:00: Flamengo vs Chelsea

21 Giugno 2025 Ore 21:00: Inter vs Urawa

22 Giugno 2025 Ore 18:00: Juventus vs Wydad

23 Giugno 2025 Ore 21:00: Atletico Madrid vs Botafogo

24 Giugno 2025 Ore 21:00: Bayern Monaco vs Benfica

26 Giugno 2025 Ore 03:00: Inter vs River Plate Ore 21:00: Juventus vs Manchester City



Le 32 squadre che scenderanno in campo

Ecco le 32 squadre che scenderanno in campo per il Mondiale per Club 2025 FIFA.

12 squadre europee vincitrici Champions League Manchester City (2023) Real Madrid (2022 e 2024) Chelsea (2021) qualificate ranking Bayern Monaco Paris Saint Germain Inter Porto Benfica Borussia Dortmund Juventus Atletico Madrid Salisburgo

6 squadre sudamericane vincitrici Libertadores Palmeiras (BRA) (2021) Flamengo (BRA) (2022) Fluminense FC (BRA) (2023) Botafogo (BRA) (2024) qualificate ranking River Plate (ARG) Boca Juniors (ARG)

4 squadre africane vincitrici Champions Al Ahly SC (EGY) (2020/21 e 2022-23) Wydad AC (MAR) (2021/22) qualificate ranking Espérance Sportive de Tunis (TUN) Mamelodi Sundowns (SAF)

4 squadre asiatiche vincitrici Champions Al Hilal SFC (Arabia Saudita) (2021) Urawa Red Diamonds (Giappone) (2022) Al Ain (Emirati Arabi Uniti) (2023/24) qualificata ranking Ulsan (KOR)

4 squadre nord-centro americanane vincitrici Champions CF Monterrey (MEX) (2021) Seattle Sounders FC (USA) (2022) Club León (MEX) (2023) Pachuca (2024) rappresentante pasese ospitante Inter Miami (USA)

1 squadra dell’Oceania qualificata ranking Auckland City FC (NZL)