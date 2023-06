Monclick: acquista un TV LG OLED, sconti oltre 300€ e Cashback di 400€

Grazie a Monclick cambiare televisore non è mai stato così conveniente. In questo momento acquistando un TV LG OLED ottieni oltre 300 euro di sconto e fino a 400 euro di Cashback. La promozione è tanto semplice quanto veloce. Scegli uno dei TV LG OLED in promozione a questo link e acquistalo. Una volta completato l’ordine, registrati sul sito lgforyou.it.

In questo modo riceverai fino a 400 euro di rimborso in base al modello acquistato. In altre parole potresti risparmiare oltre i 700 euro! Approfittane subito, prima che le scorte finiscano. L’iniziativa è valida fino al 30 giugno 2023, ma non è detto che i modelli ora disponibili rimangano fino a quella data. Perciò sii veloce se vuoi assicurarti la migliore tecnologia per il tuo intrattenimento.

Monclick: TV LG OLED è sinonimo di cashback

Vai su Monclick, ad aspettarti ci sono i nuovi TV LG OLED in fortissimo sconto. Puoi risparmiare più di 300 euro grazie agli sconti immediati e fino a 400 euro in più grazie al Cashback di LG. Goditi colori spettacolari e irraggiungibili. Entra in un mondo ricco di dettagli dove i neri sono profondi e i bianchi cristallini. Assapora con gli occhi la nuova tecnologia Ultra HD 4K di LG per un’esperienza d’eccellenza.

Goditi la tua nuova smart TV di ultimissima generazione. Hai la possibilità di scegliere tra 55 pollici, 65 pollici e 77 pollici. Tutte sono rigorosamente dotate dell’ecosistema proprietario e pluripremiato di LG: webOS. Accedi a un mondo di intrattenimento speciale e perfettamente armonizzato con un sistema intuitivo e piacevole da utilizzare. L’alta qualità è ora disponibile a tutti.

