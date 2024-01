Moleskine: la REGINA delle agende in SCONTO FOLLE al 50%

Se sei un tipo da appunti sull’agenda sono certo che questa offerta ti entusiasmerà parecchio. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la mitica Moleskine formato XL a soli 18,45 euro, invece che 36,90 euro.

Questa è un’agenda settimanale con copertina rigida in un formato grande, da 19 x 25 cm e racchiude i 12 mesi dell’anno 2024. Un vero affare perché si tratta del prezzo più basso mai registrato, per cui andrà a ruba. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 6,15 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Moleskine: l’agenda per eccellenza a prezzo WOW

Questa non è un’agenda ma l’agenda. Non c’è niente che possa battere questo modello. Tra l’altro questo formato grande è perfetto per chi deve prendere diversi appunti durante la giornata e programmare molti eventi. Ha una copertina rigida robusta ed elegante con un segna libro e una chiusura con elastico.

Ogni pagina contiene i 7 giorni della settimana e alla fine di ogni mese trovi il riepilogo di tutti i giorni con uno spazio per le note. Ovviamente è dotata della tasca dove poi riporre i biglietti da visita, i post-it e i vari adesivi che trovi inclusi per personalizzare l’agenda come desideri.

Approfitta subito di questa promozione perché durerà sicuramente pochissimo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Moleskine formato XL a soli 18,45 euro, invece che 36,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.