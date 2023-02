Moleskine pocket (2023): l'agenda settimanale che tutti vogliono a 11€

Se sei un amante della carta e ti piace prendere gli impegni sulle agende, allora non puoi assolutamente perderti questa splendida offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’agenda settimanale Moleskine pocket (2023) a soli 11,70 euro, invece che 19,50 euro.

Grazie a questo sconto del 40% avrai un notevole risparmio e soprattutto i porti a casa un’agenda spettacolare. Questa è indubbiamente la migliore agenda, e infatti raramente la vediamo a questo prezzo. Ecco perché, nonostante siamo già a fine febbraio, è comunque un ottimo affare.

Moleskine pocket: la regina delle agende a prezzo wow

L’agenda Moleskine ha un design unico e inimitabile. In questa versione settimanale avrai una pagina, a sinistra, dedicata a ogni giorno della settimana, e poi a destra, una pagina a righe per prendere le note. Nell’ultima pagina di ogni mese poi, ci sarà un riepilogo di ogni giorno, strutturato a caselle.

Ovviamente è dotata dell’iconica tasca che l’ha resa celebre, dove troverai all’interno diversi adesivi per personalizzare la tua agenda. Copre tutto l’anno 2023 fino al 31 dicembre. Questa è la versione pocket, per cui ottima da portarti sempre dietro. Inoltre ha la copertina morbida e potrai scegliere allo stesso prezzo tra 3 diverse colorazioni: blu zaffiro, giallo (copertina rigida) o rosso (copertina rigida e morbida).

Non c’è tempo da perdere dunque perché è davvero un’offerta che non si vede tutti i giorni. Quindi, se non vuoi rischiare di arrivare tardi, vai adesso su Amazon e acquista la tua agenda settimanale Moleskine pocket (2023) a soli 11,70 euro, invece che 19,50 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.