MOLESKINE fuori tutto: agenda 18 mesi a soli 9€ su Amazon

Preparati al nuovo anno senza perdere mai di vista un impegno. In che modo? Avendo con te l’agenda Moleskine 18 mesi. Tra le migliori sul mercato e disponibile in colorazione nera è perfetta persino come regalo di Natale.

Pensa un po’, questi prodotti costano veramente tanto ma grazie al ribasso del 56% in corso su Amazon non hai un minuto da perdere, portala a casa con soli 9,54€.

Le spedizioni sono completamente gratuite se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Moleskine: l’agenda 18 mesi che fa al caso tuo

Se ti piace appuntare tutto per non perdere mai di vista un impegno o una scadenza, l’agenda 18 mesi di Moleskine è quello che fa al caso tuo. Sai benissimo che se ti fidi di questo marchio vai praticamente sul sicuro.

Conta che è tra le migliori sul mercato e in questa versione pocket è di una comodità disarmante. La puoi infilare persino in borsetta senza mai rinunciare ad averla con te.

Mi sembra ovvio ma te lo preciso, copre gli anni 2022/2023 ed ha una chiusura elastica che te la tiene sempre in ordine e chiusa.

Trattandosi di un prodotto con layout settimanale, hai tutto lo spazio per appuntare ciò che devi senza mai dover scrivere minuscolo. In più hai sempre due pagine che ti mostrano il calendario del mese in questione per intero così da avere anche una visione più ampia e completa del periodo.

Che altro dirti, sappiamo tutti quali sono i pregi di un agenda di questa portata.

Non ti perdere per alcuna ragione la tua Moleskine in formato Pocket su Amazon a soli 9€. Approfitta subito del ribasso del 56% e non te la perdere. Ti segnalo che arriva anche prima di Natale se ordini subito.

