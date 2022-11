Modern Warfare 2 in offerta a 59 euro: FOLLIA Amazon per il Black Friday

L’occasione clamorosa per il Black Friday di Amazon arriva dal mondo dei videogiochi. Call of Duty Modern Warfare 2 per PS5, il nuovissimo capitolo della serie, è disponibile ad un prezzo super di 59,99 euro.

Sì, puoi ancora acquistarlo ma senza la spedizione Prime dovrai attendere un po’ prima di riceverlo a casa. Se vuoi averlo subito, invece, puoi optare per questa alternativa a 74 euro che include anche la consegna immediata con Amazon Prime.

Call of Duty Modern Warfare 2 in offerta Black Friday: l’occasione del giorno

Hai tempo fino a questa sera per approfittare di questa offerta, ma non credo che le scorte a disposizione dureranno ancora per qualche ora.

Parliamo dopotutto di Modern Warfare 2, ultimo capitolo dell’acclamata serie di sparatutto militari Activision, peraltro nell’ambita versione per PlayStation 5. Si tratta, inutile dirlo, del prezzo più basso mai applicato da Amazon e riuscire ad acquistarlo vorrebbe dire fare un colpaccio.

La versione in questione è la Standard Edition in copia fisica, con custodia e disco. Ad oggi è probabilmente il prezzo migliore che tu possa trovare sul web, anche se non beneficia della spedizione Prime. L’attesa può valere un risparmio di 20 euro? Penso proprio di sì.

