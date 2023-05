MIUI 14 ufficialmente in arrivo su questi dispositivi Xiaomi, Redmi e Poco

La MIUI 14 è stata rilasciata di recente da Xiaomi. Si tratta di un aggiornamento non rivoluzionario rispetto alla versione precedente, ma comunque porta con sé numerose migliorie e novità. Ad esempio, vengono introdotte ulteriori ottimizzazioni di sistema, che dovrebbero rendere i dispositivi ancora più reattivi e veloci, nonché un nuovo set di widget personalizzabili.

Come spesso accade con le ultime release, ci si chiede quali smartphone e tablet otterranno l’atteso update. Ebbene, l’azienda ha pubblicato una lista di modelli Xiaomi, Redmi e Poco che saranno aggiornati alla versione MIUI 14 proprio nel secondo trimestre di quest’anno.

Roadmap MIUI 14: quali unità verranno aggiornate

Iniziamo dando un’occhiata agli smartphone e tablet Xiaomi e Redmi su cui la MIUI 14 verrà rilasciata tra non molto:

Anche il sub-brand Poco è coinvolto, almeno con i dispositivi elencati in quest’immagine:

Molte vecchie conoscenze tra le unità indicate, come il Redmi 9T e la famiglia Note 9 del 2020, così come il Poco M3 ed il Poco F2 Pro del 2020. Non mancano terminali come Poco F2 Pro, Poco F3 e Poco F4. Tuttavia, c’è chi potrebbe restare deluso: infatti, alcuni dispositivi più datati come quelli della serie Redmi K20 o la gamma Mi 9 potrebbero non ricevere la MIUI 14.

Da notare come spesso Xiaomi abbia il “vizio” di rilasciare le sue ROM senza però aggiornare il sistema operativo Android già presente sullo smartphone o sul tablet: di logica, questo potrebbe accadere anche per alcuni dei dispositivi che riceveranno l’update alla MIUI 14, per cui sarebbe il caso di fare un’adeguata verifica consultando poi le informazioni di sistema.