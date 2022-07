Misure da prendere? Con questo metro LASER fai in un attimo

Se hai delle misure da prendere, non uscire pazzo con il classico metro, soprattutto se ti capita spesso di doverlo fare. Infatti ho scovato su Amazon questa soluzione intelligentissima che sfrutta il laser.

La rivoluzione vera e propria in casa per non farne più a meno, con il ribasso del 18% te lo porti a casa con appena 24€ quindi non perdere tempo. Completa il tuo acquisto ora e facilità tutte le operazioni in casa.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Metro laser: di una facilità astronomica da utilizzare

Ti metti in posizione, scegli la superficie da misurare e tac: sai esattamente di quanti centimetri stai parlando. Con tutto ciò di cui hai bisogno al suo interno, ti basta questo tra le mani per non avere mai più problemi o scarti di differenza.

In modo particolare è capace di fornirti diverse indicazioni, tra queste:

misurazione singola

misurazione continua (ossia la differenza tra il valore massimo e il valore minimo)

(ossia la differenza tra il valore massimo e il valore minimo) calcolo automatico dell’area

misura della circonferenza

A tal punto mi sembra giusto dirti che l’intervallo di misurazione massimo è compreso tra 0,2 e 120 metri.

In confezione trovi le batterie da inserire al suo interno e anche una comodissima custodia a cui, se vuoi, agganci il gancetto dato per poter avere questo strumento a portata di tasca e cintura.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista immediatamente il tuo metro laser su Amazon, ora che è in promozione è un affare da non perdere. Lo porti a casa con appena 24€ e nessun altro pensiero. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.