Misurazioni precise con questo metro laser professionale: prezzo DA PAURA su Amazon

Per avere misurazioni precise, pratiche e soprattutto veloci con il metro laser Kiprimi da 50 metri puoi mandare in pensione il vecchio metro a nastro. preciso al millimetro e leggero da usare, oggi è in offerta su Amazon a soli 19,85 euro. Un’opportunità da non perdere.

Metro laser Kiprim: precisione totale per le tue misure

Ti basterà un click per misurare distanza, area, volume e persino altezze con le funzioni pitagoriche integrate. È inoltre super compatto, dotato di due livelle a bolla integrate per la massima precisione e resiste anche a polvere e schizzi grazie alla protezione IP54: perfetto da portare in cantiere.

La memoria interna salva 99 misurazioni evitando di dover prendere appunti sulle tue misure: quando hai finito si spegne da solo per risparmiare batteria. A proposito, queste sono incluse nella confezione con tutto il resto che ti serve per iniziare.

Con il metro laser Kiprim potrai risparmiare tempo, errori e avere misurazioni davvero precise. Oggi lo trovi su Amazon a soli 19,85 euro: non fartelo scappare.